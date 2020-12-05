ФНЛ: «Краснодар-2» забил семь голов «Спартаку-2», «Крылья» разгромили «Енисей»

В рамках 26-го тура Футбольной национальной лигиразгромилсо счетом 7:0

Хет-триком у краснодарцев отметился Эдуард Сперцян, а дубль оформил Леон Сабуа. Еще по голу забили Максим Кутовой и Илья Мартынов.

С 18-й минуте «красно-белые» играли в меньшинстве после удаления Даниила Петрунина.

После этой победы «Краснодар-2» набрал 29 очков и поднялся на 14-е место в ФНЛ. У «Спартака-2» — 34 очка и 12-я позиция.

ФНЛ. 26-й тур «Краснодар-2» — «Спартак-2» (Москва) — 7:0 (4:0) Голы: Кутовой, 7 (1:0). Сперцян, 20 (2:0). Сперцян, 29 (3:0). Мартынов, 37 (4:0). Сабуа, 60 (5:0). Сабуа, 75 (6:0). Сперцян, 81 (7:0)

Еще в одном матче тура «Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0.

Четвертый хет-трик в сезоне оформил Иван Сергеев, еще один мяч на счету Дмитрия Цыпченко.

Крылья Советов« набрали 55 очков и вышли на второе место в турнирной таблице ФНЛ. "Енисей" (37 очков) — на 10-м.

ФНЛ. 26-й тур «Крылья Советов» (Самара) — «Енисей» (Красноярск) — 4:0 (3:0) Голы: Сергеев, 6 (1:0). Сергеев, 13 (2:0). Сергеев, 34 (3:0). Цыпченко, 77 (4:0)

Другие результаты

"Нефтехимик" — "Томь" — 2:0

"Иртыш" — "Динамо-Брянск" — 1:0

"Волгарь" — "Оренбург" — 2:2

"Шинник" — "СКА-Хабаровск" — 2:3 0