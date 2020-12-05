ФНЛ: «Краснодар-2» забил семь голов «Спартаку-2», «Крылья» разгромили «Енисей»

Хет-триком у краснодарцев отметился Эдуард Сперцян, а дубль оформил Леон Сабуа. Еще по голу забили Максим Кутовой и Илья Мартынов.
С 18-й минуте «красно-белые» играли в меньшинстве после удаления Даниила Петрунина.
После этой победы «Краснодар-2» набрал 29 очков и поднялся на 14-е место в ФНЛ. У «Спартака-2» — 34 очка и 12-я позиция.
Еще в одном матче тура «Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0.
Четвертый хет-трик в сезоне оформил Иван Сергеев, еще один мяч на счету Дмитрия Цыпченко.
Крылья Советов« набрали 55 очков и вышли на второе место в турнирной таблице ФНЛ. "Енисей" (37 очков) — на 10-м.
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