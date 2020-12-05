Ковентри Сити — Ротерхэм Юнайтед: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Ковентри Сити» занимает 22 место с 9 очками, «Ротерхэм Юнайтед» — 19 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Ротерхэм Юнайтед» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ковентри Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ковентри Сити» — «Ротерхэм Юнайтед».

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