Кёльн — Вольфсбург: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Кёльн» — «Вольфсбург» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кёльн»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кёльн» — «Вольфсбург».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.