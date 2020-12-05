Кадис — Барселона: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Барселона»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кадис» — «Барселона».

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