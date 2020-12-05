Ювентус — Торино: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Торино» 4:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Торино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ювентус»).
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