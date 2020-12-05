Ювентус — Торино: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 20:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Торино» 4:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Торино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ювентус»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Торино».

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