Ибрагимович собирался завершить карьеру прошлым летом

Нападающий «Милана»признался, что летом собирался уйти из футбола.

«Пиоли спросил, что я хочу делать. Я ответил, что не собираюсь продолжать: "Хватит. Мне моя семья тоже дорога. Я здесь один, и это жертва. Шесть месяцев — ладно, но я не хочу оставаться еще на год". Пиоли принял это и сказал, что меня уважает. На следующий день мы снова пообщались, и я подтвердил, что решил завершить карьеру.

Потом кое-что изменилось, и я не хочу сожалеть. Я позвонил в "Милан" и сказал, что решил продолжать.

Еще в "Юнайтед" я задумывался об уходе. Мне было 35-36 лет», — приводит интервью шведа Goal.

Сейчас Ибрагимович является лучшим бомбардиром Серии А с 10 голами на счету. Он опережает Криштиану Роналду. 0