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    Ибрагимович собирался завершить карьеру прошлым летом

    Футбол Футбол Италии Милан
    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что летом собирался уйти из футбола.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    «Пиоли спросил, что я хочу делать. Я ответил, что не собираюсь продолжать: "Хватит. Мне моя семья тоже дорога. Я здесь один, и это жертва. Шесть месяцев — ладно, но я не хочу оставаться еще на год". Пиоли принял это и сказал, что меня уважает. На следующий день мы снова пообщались, и я подтвердил, что решил завершить карьеру.

    Потом кое-что изменилось, и я не хочу сожалеть. Я позвонил в "Милан" и сказал, что решил продолжать.

    Еще в "Юнайтед" я задумывался об уходе. Мне было 35-36 лет», — приводит интервью шведа Goal.

    Сейчас Ибрагимович является лучшим бомбардиром Серии А с 10 голами на счету. Он опережает Криштиану Роналду. 0

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