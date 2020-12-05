Ибрагимович собирался завершить карьеру прошлым летом

Златан Ибрагимович
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«Пиоли спросил, что я хочу делать. Я ответил, что не собираюсь продолжать: "Хватит. Мне моя семья тоже дорога. Я здесь один, и это жертва. Шесть месяцев — ладно, но я не хочу оставаться еще на год". Пиоли принял это и сказал, что меня уважает. На следующий день мы снова пообщались, и я подтвердил, что решил завершить карьеру.
Потом кое-что изменилось, и я не хочу сожалеть. Я позвонил в "Милан" и сказал, что решил продолжать.
Еще в "Юнайтед" я задумывался об уходе. Мне было 35-36 лет», — приводит интервью шведа Goal.
Сейчас Ибрагимович является лучшим бомбардиром Серии А с 10 голами на счету. Он опережает Криштиану Роналду. 0