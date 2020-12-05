Гёзтепе — Кайсериспор (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 13:30 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Кайсериспор» — «Гёзтепе» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Кайсериспор»).

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