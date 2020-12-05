Фрайбург — Боруссия М (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Боруссия М» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия М» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Боруссия М»).

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