Челси — Лидс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Лидс» — «Челси» 1:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Лидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.44.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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