Бристоль Сити — Бирмингем Сити (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Бристоль Сити» занимает 2 место с 23 очками, «Бирмингем Сити» — 17 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Бирмингем Сити» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бристоль Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бристоль Сити» — «Бирмингем Сити».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.