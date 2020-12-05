Брентфорд — Блэкберн Роверс (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Брентфорд» занимает 11 место с 17 очками, «Блэкберн Роверс» — 14 место с 15 очками.

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Блэкберн Роверс» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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