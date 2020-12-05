Ботафого — Фламенго: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 23:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Фламенго» — «Ботафого» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Фламенго»).

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