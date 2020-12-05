Богемианс 1905 — Пардубице: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (05.12.2020)

В 16:00 в Высшей лиге Чехии начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Богемианс 1905»).

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