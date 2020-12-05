Бёрнли — Эвертон (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Бёрнли» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Эвертон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бёрнли»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Эвертон».

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