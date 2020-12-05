Бавария — РБ Лейпциг (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Бавария» — «РБ Лейпциг» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 1.98.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Бавария»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «РБ Лейпциг».

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