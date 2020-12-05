Атлетико — Вальядолид (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетико» — «Вальядолид» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Атлетико» — «Вальядолид». Коэффициент ставки — 1.82.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Атлетико»).

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