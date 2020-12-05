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    Аллегри: я бы хотел попробовать свои силы в АПЛ

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    Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что не против переехать в Англию и попробовать свои силы в одном из топ-клубов.

    Массимилиано Аллегри
    Массимилиано Аллегри

    «Конечно, я бы хотел попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. В Италии я провёл четыре года в "Милане" и пять лет в "Ювентусе". Теперь я рассчитываю снова работать в Италии, но это кажется мне сложным, или в Англии. Английский футбол сейчас растёт, потому что есть много иностранных тренеров. Тактики больше, чем 10 лет назад. Англия теперь более изощрённа и более совершенна в тактике, но при этом уважает традиции своего футбола.

    Это хороший баланс духа английского футбола, качества и тактического подхода иностранных специалистов. Главное, что у каждой страны своя история. Англия отличается от Италии, Испании, Германии. Трудно изменить историю страны.

    "Ливерпуль"? С каждым годом они всё лучше. У них есть очень быстрые, техничные, физически сильные игроки, у которых, что немаловажно, есть характер.

    В "Тоттенхэме" Моуринью соблюдает баланс между прагматичностью и техникой. Потому что "Тоттенхэм" — большая команда со звёздными игроками, а Жозе — стратег. Тренер должен уважать качества своих игроков. Моуринью понимает своих футболистов и отлично справляется с ними.

    У "Манчестер Сити" нет такой большой истории, как у "Юнайтед", поэтому Гвардиола может работать с чистого листа, имея возможность действовать по-своему», — приводит интервью Аллегри Goal. 0

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