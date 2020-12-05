Акрон — Балтика (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Балтика» — «Акрон» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.
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