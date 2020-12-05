Айнтрахт Ф — Боруссия Д (05.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Айнтрахт Ф» 4:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Боруссия Д»).
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