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    Уткин назвал лучшего тренера года в России

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    Известный блогер Василий Уткин считает, что приз лучшему тренеру года в России должен получить Мурад Мусаев из «Краснодара».

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    Как известно, «Краснодар» стал единственным российским клубом, которому удалось выйти в весеннюю часть еврокубков. Команда Мусаева сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Вам не кажется, что в эту среду мы примерно представили себе, кто является в России тренером года? Еще в пятницу об этом было страшно подумать, еще в субботу об этом было подумать просто невероятно, потому что "Краснодар" проиграл даже "Химкам". И тем не менее — тренер года, безусловно, Мурад Мусаев. А кто еще показал достижения на международной арене?

    Вы скажете: ну, всего лишь команда вышла в Лигу Европы. Да, но эта команда — дебютант Лиги чемпионов, во-первых. Во-вторых, это лучший результат среди российских команд. Ну и самое главное — а что, у нас так часто команды пробивались через квалификационный раунд в Лигу чемпионов?

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    • Конечно, Мусаев у нас не авторитет. Авторитет у нас по-прежнему Станислав Черчесов. Может, это Сергей Семак. Но знаете, как-то в Европе совершенно ничего не получается.

    Тут даже Карпин не подходит, потому что он вылетел в квалификации Лиги Европы. Международный результат в этом году показали только "Краснодар" и только Мусаев», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Свежий выпуск на канале Василия Уткина
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