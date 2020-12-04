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    Спортинг Канзас Сити — Миннесота Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 04:30

    Спортинг Канзас Сити — Миннесота Юнайтед (04.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 04:30 в плей-офф MLS начнётся матч «Спортинг Канзас Сити» — «Миннесота Юнайтед».

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    Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Миннесота Юнайтед» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Спортинг Канзас Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Спортинг Канзас Сити» — «Миннесота Юнайтед».

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