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    Рамос может отказаться от продления контракта с «Реалом»

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    Защитник «Реала» Серхио Рамос может отказаться от продления контракта с клубом, сообщает Onda Cero.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    Напомним, что летом 34-летний защитник станет свободным агентом, если не подпишет новое соглашение со «сливочными». Отмечается, что у него есть несколько предложений из Италии, Англии и Франции.

    Одной из причин желания Рамоса покинуть клуб называют понижение зарплаты, на которое руководство клуба попросит пойти игроков мадридского клуба.

    Рамос играет за «Реал» с 2005 года. В этом сезоне на счету защитника 10 матчей, в которых он забил три гола и отдал одну голевую передачу. 0

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