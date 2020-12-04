Рамос может отказаться от продления контракта с «Реалом»

Защитникможет отказаться от продления контракта с клубом, сообщает Onda Cero.

Напомним, что летом 34-летний защитник станет свободным агентом, если не подпишет новое соглашение со «сливочными». Отмечается, что у него есть несколько предложений из Италии, Англии и Франции.

Одной из причин желания Рамоса покинуть клуб называют понижение зарплаты, на которое руководство клуба попросит пойти игроков мадридского клуба.

Рамос играет за «Реал» с 2005 года. В этом сезоне на счету защитника 10 матчей, в которых он забил три гола и отдал одну голевую передачу. 0