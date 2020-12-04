Источник: Руководство «Реала» контактировало с Почеттино

Руководствопровело предварительные переговоры с, сообщает Sport.es.

По данным источника, представители «Королевского клуба» связались с аргентинским тренером, чтобы узнать о его готовности возглавить клуб в случае отставки Зинедина Зидана.

Ранее в прессе появилась информация, что Зидан будет уволен с поста главного тренера «Реала», если мадридский клуб не сможет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Напомним, 48-летний Почеттино тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, а до этого работал в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле». 0