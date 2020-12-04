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    Кирьяков: Гайч — трансферная ошибка ЦСКА, неповоротливый и неуклюжий

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    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков раскритиковал форвардов ЦСКА после поражения от «Вольфсберга» (0:1) в пятом туре Лиги Европы.

    Сергей Кирьяков
    Сергей Кирьяков

    «ЦСКА не хватает впереди человека, который сыграет агрессивно и нагло, в стиле типичного форварда европейского уровня. Чалов пока смотрится неловко, рано говорить, что он на подходе. В таких играх и в таком возрасте нужно себя проявлять. Именно через такие игры доказывается, что ты соответствуешь.

    Гайч — ошибка, неповоротливый и неуклюжий. С его фактурой он должен буквально за каждый мяч бороться, продавливать и головой играть, а играет на чистых мячах. К сожалению, он очень далек от европейского уровня на данный момент. Можно говорить сколько угодно об игре, какая бы ни была средняя линия и контроль мяча, но мы любим футбол за голы, а у "армейцев" с этим большие проблемы.

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    ЦСКА сам выбрал такой путь: молодой состав, специалисты не опытные в возрасте, а молодые и на перспективу. Они в течение третьего сезона играют уже этим составом. Внутри у них что-то начало получаться, но это наш уровень. Еврокубки — лакмусовая бумажка и показатель уровня домашнего чемпионата. Внутри мы показываем уровень, а в Европе нам рано о таком думать, там все расставляется по своим местам», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат». 0

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