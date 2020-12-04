Гойас — Сан-Паулу (04.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Гойас» — «Сан-Паулу»
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Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Гойас» 2:1 (полная статистика встреч).
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