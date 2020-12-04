Герта — Унион: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.12.2020)

В 22:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Герта» — «Унион» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Герта» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Унион»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Герта» — «Унион».

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