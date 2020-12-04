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    «Наполи» и Гаттузо согласовали новый контракт

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    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подпишет новый контракт с клубом, передает Sky Sport Italia.

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    Как утверждает источник, неаполитанцы уже согласовали детали соглашения с итальянским специалистом.

    «Я знаю, что юристы обмениваются бумагами, мы достигли соглашения, и на этой неделе были оформлены документы. Не думаю, что у нас в итоге возникнут проблемы. Если сравнивать Гаттузо и Анчелотти, могу сказать, что Дженнаро немного более эмоционален, однако оба они являются отличными профессионалами», — заявил спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли.

    Гаттузо возглавляет неаполитанцев с декабря 2019 года. Действующий контракт 42-летнего итальянца рассчитан до лета 2021 года. 0

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