«Наполи» и Гаттузо согласовали новый контракт

Главный тренерподпишет новый контракт с клубом, передает Sky Sport Italia.

Как утверждает источник, неаполитанцы уже согласовали детали соглашения с итальянским специалистом.

«Я знаю, что юристы обмениваются бумагами, мы достигли соглашения, и на этой неделе были оформлены документы. Не думаю, что у нас в итоге возникнут проблемы. Если сравнивать Гаттузо и Анчелотти, могу сказать, что Дженнаро немного более эмоционален, однако оба они являются отличными профессионалами», — заявил спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли.

Гаттузо возглавляет неаполитанцев с декабря 2019 года. Действующий контракт 42-летнего итальянца рассчитан до лета 2021 года. 0