Барнсли — Борнмут: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.12.2020)

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Барнсли» занимает 13 место с 16 очками, «Борнмут» — 3 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Борнмут» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Борнмут»).

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