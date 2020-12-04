Атлетик — Сельта: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (04.12.2020)

Последний матч между собой: «Атлетик» — «Сельта» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Атлетик»).
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