Славия П — Хапоэль Б-Ш (03.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Хапоэль Б-Ш» — «Славия П» 3:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Славия П» — «Хапоэль Б-Ш». Коэффициент ставки — 1.85.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Славия П»).
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