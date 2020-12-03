Славия П — Хапоэль Б-Ш (03.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе C Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Хапоэль Б-Ш» — «Славия П» 3:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Славия П» — «Хапоэль Б-Ш». Коэффициент ставки — 1.85.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Славия П»).

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