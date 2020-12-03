Рома — Янг Бойз (03.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе A Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Янг Бойз» — «Рома» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рома»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Янг Бойз».

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