Реал Сосьедад — Риека: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.12.2020)

В 23:00 в группе F Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Риека» — «Реал Сосьедад» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Сосьедад»).

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Риека».

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