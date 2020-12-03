Аршавин и Кержаков готовы тренировать «Зенит», считает Орлов

Известный комментаторподелился мнением о том, кто может заменить Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«У "Зенита" очень тяжелый период, и надо делать новую команду. Неплохие игроки? А они на футбольном поле ничего не делают, нет идеи игры.

Наш замах на Лигу чемпионов совсем не сработал. Выяснилось, что мы к ней не готовы. Конечно, первый вопрос — к тренеру, потом — к руководству. Я сам ратовал за то, чтобы Семак пришел в "Зенит". И два титула, которые он выиграл, — это очень хорошо. Но он же тоже должен расти. Увольнять или не увольнять — это должен решить клуб. В первую очередь надо понять Семака — что он хочет, что может. Тренер должен убедить руководство, что есть перспектива.

Тандем тренеров Аршавин — Кержаков? Все может быть, почему нет. Тем более Кержаков пошел в "Томь", а там вообще команда убитая, игроков не хватает. Но он хочет тренировать, молодец, начал со дна ФНЛ.

И у Аршавина есть тренерские задатки. Сейчас Андрей работает заместителем спортивного директора клуба и начальником департамента подготовки молодежи. Результаты видны. После его прихода в академии все стало строже. Он такой парень, что халтуру не пропускает. Дай бог, чтобы так и произошло. Может быть, мы увидим этот дуэт», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». 0