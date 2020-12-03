Омония — ПАОК: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.12.2020)

В 23:00 в группе E Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «ПАОК» — «Омония» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Омония» — «ПАОК». Коэффициент ставки — 2.04.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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