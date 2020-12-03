Ницца — Байер (03.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе C Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Байер» — «Ницца» 6:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ницца» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Байер»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ницца» — «Байер».

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