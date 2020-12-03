Неймар: Больше всего хочу вновь играть вместе с Месси

Нападающийпосле победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов признался, что хочет воссоединиться с бывшим партнером по

«Больше всего я хочу вновь играть вместе с Месси, наслаждаться игрой вместе с ним. В каком клубе? Он может играть и на моей позиции, это не будет проблемой. В следующем году мы должны обязательно воссоединиться», — сказал Неймар ESPN.

Напомним, бразилец играл с аргентинцем в стане «сине-гранатовых» в период с 2013 по 2017 годы, а затем Неймар ушел в ПСЖ.

Летом 2020 года аргентинец был близок к уходу из каталонского клуба, однако принял решение остаться в команде минимум до конца нынешнего контракта, который действует до конца сезона-2020/21. 0