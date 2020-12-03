Лилль — Спарта П (03.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе H Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Спарта П» — «Лилль» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лилль»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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