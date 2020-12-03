Гранада — ПСВ: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.12.2020)

В 23:00 в группе E Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСВ» — «Гранада» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гранада» — «ПСВ». Коэффициент ставки — 1.73.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ПСВ»).

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