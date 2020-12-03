Глазго Рейнджерс — Стандард (03.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе D Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Стандард» — «Глазго Рейнджерс» 0:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Стандард» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Глазго Рейнджерс»).

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