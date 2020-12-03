Гент — Слован Л (03.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе L Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Слован Л» — «Гент» 1:0 (полная статистика встреч).

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Календарь и таблица Лиги Европы

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