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    Fortaleza — Коринтианс: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Fortaleza — Коринтианс (03.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Fortaleza» — «Коринтианс».

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    Последний матч между собой: «Коринтианс» — «Fortaleza» 1:1 (полная статистика встреч).

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