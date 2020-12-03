ЧФР Клуж — ЦСКА София: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.12.2020)

Последний матч между собой: «ЦСКА София» — «ЧФР Клуж» 0:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «ЦСКА София» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЧФР Клуж»).
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