ЧФР Клуж — ЦСКА София: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.12.2020)

В 23:00 в группе A Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «ЦСКА София» — «ЧФР Клуж» 0:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «ЦСКА София» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЧФР Клуж»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «ЧФР Клуж» — «ЦСКА София».

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