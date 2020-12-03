Бенфика — Лех П: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.12.2020)

Последний матч между собой: «Лех П» — «Бенфика» 2:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лех П»).
Календарь и таблица Лиги Европы
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