АЗ Алкмар — Наполи: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.12.2020)

В 23:00 в группе F Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Наполи» — «АЗ Алкмар» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Наполи»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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