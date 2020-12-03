Антверпен — Лудогорец: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.12.2020)

В 20:55 в группе J Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Лудогорец» — «Антверпен» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лудогорец»).

Календарь и таблица Лиги Европы

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