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    Уиком Уондерерс — Сток Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Уиком Уондерерс — Сток Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.12.2020)

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Сток Сити
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Уиком Уондерерс» — «Сток Сити».

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    В турнирной таблице «Уиком Уондерерс» занимает 23 место с 8 очками, «Сток Сити» — 7 место с 21 очком.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уиком Уондерерс»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Уиком Уондерерс» — «Сток Сити» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Уиком Уондерерс» и «Сток Сити», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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