Уиком Уондерерс — Сток Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.12.2020)

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Уиком Уондерерс» занимает 23 место с 8 очками, «Сток Сити» — 7 место с 21 очком.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уиком Уондерерс»).

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