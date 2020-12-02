Тухель: Матч с «МЮ» будет сродни финалу

Главный тренервысказался о предстоящем матче св пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Этот матч на "Олд Траффорд" будет сродни финалу. Мы здесь не для того, чтобы искать оправдания. Наша задача — показать свой лучший футбол и победить. Сделать это возможно, но нас ждет большое испытание.

Мбаппе не забивал в Лиге чемпионов почти год? Я услышал об этой статистике час назад. Что ж, у него есть хорошая возможность прервать эту серию. Это может быть одной из причин, почему у нас только шесть очков. Я не могу найти этому объяснения, потому что у него есть все, чтобы забивать и выигрывать матчи: и мастерство, и личность, и опыт», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «МЮ» с девятью очками лидирует в группе Н. ПСЖ (шесть баллов) идет на второй позиции, опережая «РБ Лейпциг» лишь по дополнительным показателям. 0