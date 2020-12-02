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    «Локомотив» — «Зальцбург»Прощание с мечтой о плей-офф. «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов
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    Смородская рассказала, кто виноват в провале «Локомотива» в Лиге чемпионов

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру «железнодорожников» в домашнем матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3).

    Ольга Смородская
    Ольга Смородская

    «Игра у "Локомотива" совершенно не получилась: низкие скорости, много ошибок. Сыграла роль недооценка соперника.

    Конечно, "Локо" устал играть на несколько фронтов. У нас нет привычки так играть, не хватает физических тренировок, плюс, медленные скорости. Очень жаль, что команда показала такой результат.

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    • Виноват в целом низкий уровень нашего футбола. Один из факторов — ужесточение лимита на легионеров. Говорили, что нам не надо европейских звезд, и мы сами будем играть. Вот, доигрались за 11 лет.

    Что касается Николича, то он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. Николич готовил команду к конкретному сопернику, и "Локомотив" выглядел достойно. Гораздо лучше остальных», — приводит слова Смородской «Чемпионат». 0

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