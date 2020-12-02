Смородская рассказала, кто виноват в провале «Локомотива» в Лиге чемпионов

Бывший президент «Локомотива»оценила игру «железнодорожников» в домашнем матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3).

«Игра у "Локомотива" совершенно не получилась: низкие скорости, много ошибок. Сыграла роль недооценка соперника.

Конечно, "Локо" устал играть на несколько фронтов. У нас нет привычки так играть, не хватает физических тренировок, плюс, медленные скорости. Очень жаль, что команда показала такой результат.

Виноват в целом низкий уровень нашего футбола. Один из факторов — ужесточение лимита на легионеров. Говорили, что нам не надо европейских звезд, и мы сами будем играть. Вот, доигрались за 11 лет.

Что касается Николича, то он лучше всех подготовил команду к еврокубкам. Николич готовил команду к конкретному сопернику, и "Локомотив" выглядел достойно. Гораздо лучше остальных», — приводит слова Смородской «Чемпионат». 0