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    Симеоне: Матч с «Зальцбургом» будет для «Атлетико» настоящим финалом

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в матче пятого тура Лиги чемпионов.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    «Команда продолжает здорово играть, и это прекрасно. Это правда, что Лига чемпионов по-прежнему остаётся для нас больной темой. В трёх матчах, где были ничьи, мы могли победить, но атакующей мощи не хватило.

    Первый тайм был очень хорошим, мы забили отличный мяч. Могли забить и второй, но не получилось. А "Бавария" сильная команда, которая нашла способ заработать пенальти. Так что матч с "Ред Булл Зальцбург" будет для нас настоящим финалом.

    Это футбол. Команда работала, форма игроков великолепна. Команда была спокойна. Мы не всегда реализуем опасные моменты, но иногда получается. Матч с "Зальцбургом" будет очень тяжёлым, это сложный соперник», — приводит слова Симеоне Marca.

    «Атлетико» (шесть очков) поборется за выход в плей-офф в заключительном матче с «Зальцбургом» (4). 0

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