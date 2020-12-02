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    Сиэтл Саундерс — Даллас: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Сиэтл Саундерс — Даллас (02.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 05:30 в плей-офф MLS начнётся матч «Сиэтл Саундерс» — «Даллас».

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Даллас» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Сиэтл Саундерс» — «Даллас».

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