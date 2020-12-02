Сиэтл Саундерс — Даллас (02.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Даллас» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сиэтл Саундерс»).
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